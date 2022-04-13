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Мир

WP: санкции против России могут привести к экономическому спаду в США

05:58, 14 апреля 2022
WP: санкции против России могут привести к экономическому спаду в США newyork Фото: MarshalN20/CC BY-SA 3.0/wikipedia.org
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Антироссийские санкции, которые ввели США, могут послужить катализатором дальнейшей инфляции и экономического спада в самих Соединённых Штатах, пишет газета Washington Post. Автор публикации указал на то, что усилия Белого дома по сдерживанию Москвы могут обернуться против администрации Байдена на предстоящих выборах из-за высокого уровня инфляции. В настоящее время годовая инфляция в стране по итогам марта ускорилась до 8,5%, что является максимумом с 1981 года.

Санкции — особенно по мере того, как они становятся всё более жёсткими — могут способствовать росту цен в различных областях, таких как энергоносители и продукты питания, — сообщило издание.

Отмечается, что кризис, вызванный ростом цен на топливо, а также продуктовым дефицитом, может продлиться в США до конца года.

Ранее сообщалось, что жители Великобритании вынуждены закупать продукты и другие товары впрок из-за роста цен на продовольствие и предметы первой необходимости из-за антироссийских санкций. Об этом свидетельствуют данные исследования компании Barclaycard. Представитель организации Жозе Карвалью отметил, что на поведение потребителей начали влиять и растущие цены на топливо. Карвалью также отметил, что британцы стараются реже пользоваться автомобилями.

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