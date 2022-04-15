В Эстонии заявили, что санкции против РФ пока не принесли желаемого эффекта

Введённые западными странами санкции против России пока не принесли желаемого эффекта, заявил в интервью газете Handelsblatt министр обороны Эстонии Калле Лаанет. Он считает, что прошло ещё недостаточно времени, чтобы рестрикции дали необходимый эффект. Министр подчеркнул, что ещё имеются инструменты для их усиления.

До сих пор прошло относительно мало времени, так что мы пока не видим желаемого эффекта <...>. Но у нас по-прежнему есть возможности усилить санкции, например, бойкотировать поставки нефти и газа, — сказал Лаанет.

По его мнению, урегулировать ситуацию на Украине можно путём дипломатических усилий и с помощью военных средств. Министр добавил, что нынешний кризис имеет шанс превратиться в «замороженный конфликт».

Ранее китайское издание Global Times предупредило, что необдуманные санкции США в отношении России, которые по сути являются не более чем очередной американской геополитической авантюрой, приведут к тому, что расплачиваться придётся всему миру. В издании отметили, что недавние данные о росте инфляции в мире говорят о том, что это связано с событиями на Украине и введением антироссийских санкций со стороны западных стран.