https://static.news.ru/photo/e27dd4ec-3053-11ea-ad15-fa163e074e61_660.jpg Али Хаменеи Фото: Iranian Supreme Leader's office/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи возглавил церемонию прощания с убитым иранским генералом Касемом Сулеймани. К гробу бывшего военного лидера пришёл и президент Ирана Хасан Рухани.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп не должен думать, что на смерть командующего силами специального назначения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани не последует ответной реакции. Об этом во время траурной церемонии заявила дочь убитого Зейнаб Сулеймани. Она подчеркнула, что после смерти её отца для Штатов и Израиля настал «тёмный день».