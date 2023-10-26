Центробанк Турции повысил учетную ставку Центробанк Турции повысил учетную ставку с 30% до 35%

Фото: Idil Toffolo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Центральный банк Турции повысил учетную ставку с 30% до 35%, говорится в заявлении регулятора. Предыдущее сентябрьское повышение ставки также составило 500 базисных пунктов — с 25% до 30%.

Комитет по денежно-кредитной политике ЦБ Турции провел октябрьское заседание, принято решение повысить учетную ставку на 500 базисных пунктов — до 35%, — говорится в сообщении.

Весной 2023 года аналитики Morgan Stanley предсказали, что курс лиры к доллару может рухнуть почти на 40% к концу года, если президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переизбрания на новый срок продолжит выступать за сохранение низких процентных ставок. По их прогнозу, к концу 2023 года доллар может подорожать до 28 лир. Однако турецкая национальная валюта уже 9 октября обновила исторический минимум к доллару, превысив отметку в 28 лир за доллар.

Эрдоган одержал победу во втором туре президентских выборов, прошедших в Турции 28 мая. Действующий лидер страны набрал более 52% голосов. Тогда турецкий политолог Икбаль Дюрре отметил, что Эрдоган держал Центральный банк Турции полностью под своим контролем, но будет вынужден отказаться от этого. По словам Дюрре, практика показала, что понижение ключевой ставки не приводит к падению инфляции.