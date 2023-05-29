Аналитики предсказали обвал лиры после победы Эрдогана Аналитики Morgan Stanley предрекли обвал лиры почти на 40% после победы Эрдогана

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Курс лиры к доллару может рухнуть почти на 40% к концу года, если действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переизбрания на новый срок продолжит выступать за сохранение низких процентных ставок, считают аналитики Morgan Stanley. По их прогнозу, который приводит Bloomberg, к концу 2023 года доллар может подорожать до 28 лир, если Турция не изменит подход к денежно-кредитной политике.

Победа Эрдогана не утешит ни одного иностранного инвестора. При очень высокой инфляции, очень низких процентных ставках и отсутствии чистых валютных резервов может наступить болезненный кризис, который затронет все активы, — считает стратег Tellimer в Дубае Хаснайн Малик.

Финансовый управляющий Strateji Portfoy в Стамбуле Бурак Четинджекер заявил, что нынешняя модель турецкой экономики не работает. По его мнению, в ближайшее время вероятен «скромный переход к ортодоксальной политике».

Эрдоган одержал победу во втором туре президентских выборов, прошедших в Турции 28 мая. Действующий лидер страны набрал более 52% голосов.

Ранее турецкий политолог Икбаль Дюрре отметил, что Эрдоган держал Центральный банк Турции полностью под своим контролем, но будет вынужден отказаться от этого, если вернет в правительство бывшего руководителя экономического блока Мехмета Шимшеке. По словам Дюрре, экономическая политика Эрдогана должна поменяться, поскольку практика показала, что понижение ключевой ставки не приводит к падению инфляции.