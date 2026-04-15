15 апреля 2026 в 16:36

Центральные банки всего мира перешли от скупки золота к его продаже

Центральные банки на фоне проблем с ликвидностью переходят от скупки золота к его продаже, сообщает CNBC. Как отмечают эксперты, драгоценный металл подешевел примерно на 12% по сравнению с январским максимумом и вступил в фазу снижения стоимости. Так, оптовая цена на золото опустилась до $4,8 тыс. (364 тыс. рублей) за унцию.

По информации CNBC, одной из причин падения стала неожиданная смена стратегии центральными банками. После нескольких лет активных закупок они начали продавать драгметалл, чтобы получить наличные средства на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Эксперты отмечают, что центробанки столкнулись с возросшими расходами на энергоносители и оборону, а также с необходимостью поддерживать ослабевающие валюты. Глава отдела металлов MKS Pamp Никки Шилс пояснила, что многие сидели на прибыльной копилке при цене около $5 тыс. (379 тыс. рублей) за унцию и теперь тратят эти средства.

Согласно отчету Metals Focus, официальные запасы Турции в марте сократились на 131 тонну — за счет свопов и прямых продаж для стабилизации лиры, которая ослабла на 1,7% к доллару. Гана также продала резервы для пополнения валюты. Глава Центробанка Польши, крупнейшего покупателя золота в 2024–2025 годах, рассматривает продажу части резервов для укрепления обороны.

Ранее Минфин РФ сообщил, что операции по ежемесячной покупке и продаже иностранной валюты и золота на рынке временно прекращены. В ведомстве уточнили, что решение принято на фоне корректировки параметра базовой цены на нефть.

