Бывший сенатор заявил о создании на Украине секретной базы НАТО

https://static.news.ru/photo/1de11c0c-ce0e-11eb-9d06-96000091f725_660.jpg Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization /flickr.com

Бывший сенатор Совета Федерации Франц Клинцевич рассказал о создании на Украине секретной военной базы НАТО под видом учений. По словам политика, на сегодня в акваторию Чёрного моря заходят одни из самых мощных кораблей Альянса, пишет «ПолитРоссия».

Сенатор уверен, что эти корабли проводят тренировки и изучают зону. Причём все эти элементы давления ни НАТО, ни Украина не скрывают.

Сегодня полным ходом идёт подготовка к месту пребывания кораблей НАТО на Украине то ли в виде военной базы, то ли в виде каких-то других объектов, уже не вызывает сомнений, — говорит Клинцевич.

По информации Национального центра управления обороной, 14 июня два боевых корабля НАТО вошли в Чёрное море. По мнению Клинцевича, такие действия Альянса можно назвать неприкрытой агрессией в адрес России. Это свидетельствует о серьёзных планах Запада относительно украинских территорий.

Несмотря на это, пресс-служба 7-го флота США уверяет, что американские корабли проводят в этом регионе операции «по обеспечению безопасности» на море.

Как сообщалось ранее, в Чёрном море заметили два военных корабля НАТО — британский эсминец «Дефендер» и нидерландский фрегат «Эвертон». За зарубежными боевыми кораблями следят силы Черноморского флота РФ.