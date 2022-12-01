Бывший глава ЦРУ раскрыл план Запада по завершению кризиса на Украине Экс-глава ЦРУ Петреус: кризис на Украине завершится переговорами

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Кризис на Украине закончится переговорами конфликтующих сторон, в организации которых примут участие лидеры США и стран Европы, сказал бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус. Он подчеркнул, что сейчас президент России Владимир Путин не готов к диалогу, как и его украинский коллега Владимир Зеленский. По мнению Петреуса, Запад включится в процесс, когда придет время, пишет Tagesspiegel.

Боевые действия на Украине закончатся путем переговоров. Однако ни Владимир Путин, ни Владимир Зеленский не готовы начать переговоры в данный момент. Когда время придет, лидеры США, ЕС, Великобритании и других стран будут работать с Украиной и Россией над созданием и реализацией решения, — заметил бывший глава ЦРУ.

Также Петреус сказал, что западные страны продолжат поддерживать Киев как в военном, так и в финансовом отношении. Москве он пригрозил продолжением санкционного давления. При этом журналисты посчитали, что экс-руководитель ЦРУ скептически относится к заявлениям о том, что Украина должна победить любой ценой.

Ранее ветеран британской армии и экс-глава миссии ОБСЕ в Донецке Мэт Уотли заявил, что новый «план Маршалла» в отношении Украины не сработает, если помощь Запада заключается исключительно в деньгах. Он подчеркнул ошибочность «западного консенсуса».

По словам Уотли, для разрешения кризиса на Украине нужно разминировать страну, причем действовать стоит масштабно и координированно.