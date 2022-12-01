В Британии оценили применение «нового плана Маршалла» для Украины Politico: в британской армии заявили, что «новый план Маршалла» для Украины не сработает

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Новый план Маршалла» в отношении Украины не сработает, если помощь Запада заключается исключительно в деньгах, заявил ветеран британской армии и экс-глава миссии ОБСЕ в Донецке Мэт Уотли. По его словам, для разрешения сложившейся ситуации нужно разминировать страну, причем действовать стоит масштабно и координированно, пишет Politico.

Западный консенсус относительно «плана Маршалла» для Украины XXI века ошибочен. Восстановление Украины не начинается и не заканчивается одними деньгами — для того чтобы добиться успеха, прежде всего необходимо начать масштабные скоординированные усилия по разминированию страны, — отметил Уотли.

Как сказал Уотли, реальные масштабы боевых действий и мировое влияние конфликта было оценено неверно. И действия Запада, считает он, стали последствием такой оценки. По мнению Уотли, в ЕК руководствуются принципом «деньги лечат все», словно только они могут привести к промышленному возрождению Украины.

Ранее представитель МИД Франции заявил, что Париж начал работу с партнерами из ЕС и Украины по созданию специального трибунала для расследования действий России в ходе спецоперации. По его словам, Франция при этом поддержит расследования Международного уголовного суда в Гааге.