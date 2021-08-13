На Украине дали напутствие Зеленскому перед встречей с Байденом

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует объяснить американскому коллеге Джо Байдену, почему возглавляемая им страна важна для США. Об этом заявил бывший украинский посол в Вашингтоне Валерий Чалый в интервью «24 каналу».

Самое главное — сказать, почему Украина нужна Америке. Это ключевая позиция, — подчеркнул дипломат.

По его словам, вместо разговора «на повышенных тонах» Зеленскому стоит подготовить для встречи с Байденом специальную презентацию с достижениями Украины и позицией Киева по ситуации в стране.

Визит Владимира Зеленского в США запланирован на конец августа, в рамках которого состоится его встреча с Джо Байденом. По словам председателя фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии, непубличная часть встречи двух президентов пройдёт на повышенных тонах после сделки США и Германии по «Северному потоку — 2».

Как заявлял глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, визит президента страны в Вашингтон станет «историей успеха». Дипломат убеждён, что в ходе поездки будут достигнуты конкретные договорённости с американской стороной.