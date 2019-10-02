Правительство Украины разработало проект государственного бюджета на 2020 год с учётом реинтеграции Донбасса. Об этом заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
Несмотря на то что в программе деятельности правительства у нас нет отдельного блока по реинтеграции Донбасса, у нас в каждой политике это предусмотрено отдельно, — цитирует РИА Новости политика.
Как писал News.ru, бюджет Украины на 2020 год утверждён с расчётом на рост ВВП на 3,3%. Такой проект утвердило Министерство финансов страны. Ранее министр финансов Оксана Маркарова сказала, что в бюджет заложены займы в размере примерно 380 млрд гривен (991,8 млрд рублей).