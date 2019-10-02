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Глава МИД Австралии Марис Пейн заявила, что власти предложили США помощь в связи с расследованием предполагаемого «российского вмешательства» в американские выборы, потому что это дело соответствует интересам страны.

По её словам, Австралия помогает своему «ближайшему и наиболее важному союзнику», поэтому заявления о том, что Вашингтон втягивает Сидней в свои внутренние проблемы не соответствует действительности, передаёт «Росбалт». Расследование о...