Британским врачам придётся отказывать некоторым тяжёлобольным COVID-19

https://static.news.ru/photo/c97e20aa-74c3-11ea-8d28-fa163e074e61_660.jpg Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британские врачи могут отказать в интенсивной терапии тяжелобольным пациентам с коронавирусной инфекцией в пользу тех заразившихся, шансы на выживание которых выше. Таковы рекомендации Британской медицинской ассоциации (BMA).

Согласно новым инструкциям, на пике пандемии врачи столкнутся с решениями, «которые означают, что некоторым пациентам может быть отказано в интенсивных методах лечения, чтобы помочь другим больным с более высокой вероятностью выживания», сообщает телеканал Sky News.

Вместо интенсивной помощи некоторым тяжелобольным будут предлагать паллиативную помощь.

Никто не хочет принимать эти решения, но если ресурсов не хватает, то они должны быть приняты, — сказал председатель комитета по медицинской этике BMA Джон Чисхолм.

Выбирать, кого из пациентов спасать, приходиться и врачам в Италии. Из-за нехватки аппаратов ИВЛ предпочтение отдаётся более молодым больным, так как их шансы на выздоровление выше.

До недавнего времени Великобритания придерживалась стратегии коллективного иммунитета и вводила серьёзные ограничения только для пожилых людей. Однако эпидемиологи из Имперского колледжа в Лондоне доказали, что в нынешней ситуации жёсткий сценарий — самый эффективный, и власти королевства решили прислушаться к их советам.

По данным на 2 апреля в Соединённом Королевстве выявлено 29865 случаев заражения COVID-19, от болезни скончались 2352 пациента.

Сейчас в мире уже насчитывается более 938 тысяч человек, инфицированных коронавирусом, скончались 47 273 человек, поправились более 190 тысяч. Лидером по числу заражений стали США. Там выявлено 219 722 случая COVID-19.

В Европе по числу заболевших продолжает лидировать Италия, там зафиксировано 13 155 жертв и 110 574 заболевших. На втором месте — Испания, где подтверждено 104 118 случаев заболевания и скончались более 9 тысяч человек, писал NEWS.ru.