Британский флот отследил две подлодки РФ у берегов Норвегии

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Военный корабль Королевского флота Великобритании проследил за двумя российскими подлодками в Северном море. Об этом сообщает пресс-служба ВМС страны. Наблюдения проходили 16 и 19 июля.

Британский охотник за подводными лодками HMS Portland наблюдал за подводной лодкой с крылатыми ракетами «Северодвинск» и ударной подводной лодкой класса «Акула» с названием «Вепрь», плывущими на юг вдоль норвежского побережья из Арктики, — говорится в сообщении ВМС.

Там также уточнили, что случаи наблюдения произошли 16 и 19 июля. Подводные лодки всплывали в Норвегии к северо-западу от Бергена в Северном море. Это произошло перед тем, как они отправились в Санкт-Петербург на празднование Дня военно-морского флота России, который пройдёт 31 июля.

В слежении также участвовали вертолёт Merlin и самолёт дальнего морского патрулирования P8 Poseidon.

Ранее стало известно, что Королевские ВМС Великобритании намерены использовать беспилотные летательные аппараты для обнаружения подводных лодок ВМФ России. Как сообщили в Минобороны страны, заказ на разработку трёхтонного дрона-прототипа получит местное подразделение итальянского холдинга Leonardo. Сумма контракта составит 60 млн фунтов стерлингов ($72 млн).