Британских бездомных выселят из гостиницы из-за тура Бейонсе Guardian: примерно 30 семей будут выселены из лондонского отеля на время тура Бейонсе

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

В Лондоне несколько десятков бездомных семей выселят из столичной гостиницы Travelodge из-за наплыва зрителей на концерт певицы Бейонсе, пишет The Guardian. По данным издания, общественные деятели, которые отвечают за обеспечение жильем примерно 30 семей, пообещали решить ситуацию с проживанием в ближайшее время. Всего в гостинице было забронировано 100 номеров.

Я страдаю от беспокойства, поэтому у меня была паническая атака, и я буквально просто плакала, — рассказала журналистам одна из оставшихся без жилья женщин.

В рамках тура Renaissance американская певица даст несколько концертов в британской столице. Выступления намечены на период с 29 мая по 4 июня на стадионе Tottenham Hotspur.

Ранее телеканал Sky News сообщил, что министр энергетической безопасности и климатической нейтральности Великобритании Грант Шаппс приютил у себя дома украинскую беженку, которая оставила мужа на родине. Вместе с ней в его жилище пришли сын и мать украинки, а также их собака. Издание отмечает, что министр живет с женой и детьми. Всех устраивает новое соседство, в ближайшие месяцы никто не собирается ничего менять. Беженка Снежана Чайкина с семьей поселилась в комнате старшего сына Шаппса.