https://static.news.ru/photo/80796330-316e-11ea-adb1-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В конце 70-х годов власти Соединённого Королевства не решились развенчать уфологию. Об этом стало известно из недавно рассекреченных документов.

Как сообщает The Times, переписка госслужб 1979 года свидетельствует, что министров призывали предпринять публичную атаку на «чушь о летающих тарелках». Но возникли опасения, что такая откровенная позиция может оскорбить избирателей, верящих в инопланетные цивилизации.

Так, министр авиации Джеймс Уэллбеловед полагал, что поднятие на государственном уровне темы НЛО расколет общество. Любое публичное заявление должны были смягчить, чтобы «чрезмерно не унижать верующих в пришельцев».

Чиновники связывали популярность пришельцев с успехом оскароносного фильма Стивена Спилберга «Близкие контакты третьей степени».

В сентябре 2019 года более полумиллиона человек выразили желание участвовать в штурме американской военной базы в Неваде. Верящие в теории заговоров люди считают, что в «Зоне 51» ​правительство Соединённых Штатов прячет инопланетян.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил возможность существования внеземных цивилизаций, которые посещают Землю. Он говорил об этом в интервью журналисту Такеру Карлсону. Американский лидер согласился с тем, что существуют люди, которые заявляют, что видели корабли пришельцев.