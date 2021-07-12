Британские аналитики назвали главные симптомы «долгого» коронавируса

Затруднённое дыхание, утомляемость и мышечные боли — самые распространённые симптомы «долгого» COVID-19. Эти главные симптомы назвали британские аналитики в отчёте Национальной статистической службы Великобритании.

Помимо вышеперечисленных симптомов, у 31% заболевших наблюдались проблемы с концентрацией внимания.

В исследовании сказано, что всего более 970 тысяч британцев столкнулись с продолжительными симптомами коронавируса, которые беспокоили их более четырёх недель. Зачастую с «долгим кoвидом» сталкиваются граждане в возрасте от 35 до 69 лет. В группе риска окaзались люди с хроническими заболеваниями, а также врачи, работающие с пациентами с коронaвирусной инфекцией.

Ранее профессор-биотехнолог из Сколковского института науки и технологий, специалист в области разработки вакцин Дмитрий Кулиш заявил, что при «длинном ковиде» стоит немедленно обратиться к врачу. По словам специалиста, это означает, что вирус завис в организме и распространяется.