Британия столкнулась с дефицитом продуктов и товаров первой необходимости

Британцы переживают дефицит продуктов и товаров первой необходимости, которые исчезают с прилавков магазинов. Причина заключается в кризисе с поставками и ажиотаже перед рождественскими праздниками, пишет Daily Mail.

Купить привычные и даже самые основные продукты питания не может каждый шестой британец. Ещё 43% отмечают сократившийся ассортимент. Из магазинов пропадают мясо, фрукты, замороженные продукты. Люди закупаются впрок водой и туалетной бумагой. Ещё две трети британцев озабочены потенциальной нехваткой продуктов в преддверии Рождества.

Это не первый потребительский кризис в стране. Буквально недавно британцы столкнулись с дефицитом бензина и были вынуждены стоять часами в очередях на заправках. Некоторые АЗС даже ввели лимит на продажу топлива.

Ранее сообщалось, что Россия направила Европе «ужасающее послание», считает обозреватель британского таблоида Daily Express. Речь идёт о словах председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, пригрозившего ЕС «замерзанием», если трубопровод «Северный поток — 2» не будет запущен в этом году.