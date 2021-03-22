Британия модернизирует ВМС для присутствия в Чёрном море и на Балтике

https://static.news.ru/photo/f54874e6-8b4d-11eb-a679-96000091f725_660.jpg Фото: US Navy/via Globallookpress.com

Великобритания разработала план модернизации ВМС для активизации своего присутствия в Чёрном море, на Балтике и в Арктике. Реформирование вооружённых сил подразумевает укрепление связей страны с Болгарией, Румынией, Грецией и Украиной.

План модернизации британский войск появилс я на сайте правительства вслед за опубликованным ранее правительством Комплексным обзором вопросов безопасности, обороны и внешней политики государства. В обзоре речь шла, в частности, об увеличении ядерного арсенала Великобритании и существенном расширении военного потенциала в других областях, особое внимание уделялось космосу и киберсфере. Россия при этом называлась «наиболее острой прямой угрозой Великобритании».

Что касается стратегии модернизации вооружённых сил, то речь идёт о крупных денежных вложениях в новое поколение фрегатов противолодочной обороны и улучшении «оперативной совместимости» с силами союзников, включая США, Францию, Нидерланды и Норвегию. Это гарантирует Британии сохранение «исторической роли», обеспечивая НАТО свободу действий в Северной Атлантике.

Эти вложения также гарантируют, что мы сможем перебрасывать силы Соединенного Королевства на фланги НАТО, в частности в высокие широты и Арктику, Балтийское море, на Балканы, в Средиземное и Черное моря, — сказано в документе.

По заявлению британского правительства, Соединённое Королевство будет особо активно действовать в укреплении связей с Болгарией, Турцией, Грецией, Румынией и Украиной, чтобы обеспечить себе «свободу навигации и безопасность» в Чёрном море.

Согласно разработанной стратегии, Британия намерена увеличить военное присутствие в Африке, а также регионах Тихого и Индийского океанов.

О создании Британией «крупнейшего в Европе» надводного флота осенью прошлого года заявлял премьер Борис Джонсон. Флот, по замыслу властей, должен включать новые многоцелевые исследовательские суда, восемь фрегатов типа 26 и пять фрегатов типа 31, которые должны стать частью авианосной ударной группы королевских ВМС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что количество российских подводных лодок в Северной Атлантике резко возросло в последнее время, пишет британское издание Daily Mail. Как говорится в материале, вблизи берегов Великобритании замечены подлодки класса «Акула» (стратегические атомные подводные лодки проекта 941).