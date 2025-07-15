НАТО уличили в подготовке «морских клещей» для войны с Россией Donetskmedia: в Роттердаме подготовили «морские клещи» для войны с Россией

В порту Роттердама нарастает присутствие сил Североатлантического альянса, суда с военными грузами и военнослужащими прибывают ежедневно, сообщает Donetskmedia со ссылкой на иностранные источники. Аналитики выделяют два вероятных направления удара НАТО по РФ — через Балтийское море с севера и Румынию с Болгарией с юга.

Гендиректор порта Роттердама Будевейн Симонс подтвердил, что координирует работу с соседними портами, чтобы отладить прием транспортных средств и грузов из США, Канады и Великобритании. Издание отмечает, что в обозримом будущем порт станет крупнейшим плацдармом НАТО для переброски военной техники и солдат в Восточную Европу. Повышение расходов на военные бюджеты стран Блока напрямую связано с наращиванием сил для противостояния внешним угрозам, которые ЕС видит в России, считают журналисты.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что члены Североатлантического альянса не заинтересованы в урегулировании ситуации на Украине. Таким образом дипломат прокомментировал решение президента США Дональда Трампа о поставках американских вооружений Украине за счет европейских стран на фоне молчания Киева о продолжении переговоров с Москвой.