https://static.news.ru/photo/4c772246-d0c7-11e9-acd6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Google Maps

Отборочный тур телевизионного конкурса «Британия ищет таланты» ознаменовался скандалом. Оказалось, что прослушивания проходят в баре, расположенном рядом с гей-сауной, что возмутило родителей юных дарований и общественность.

О скандале сообщает британское издание Hull Daily Mail.

У меня есть дети и друзья, у которых есть дети, они хотят пойти на это прослушивание. И это отвратительно, что место было выбрано рядом с этим заведением. Это неуместно. Дети могут случайно зайти в помещение, где мужчины занимаются сексом, — сказал один из местных жителей.

Родители, судя по публикации, вытеснили праведный гнев на хозяина заведения. Тот, в свою очередь, подчеркнул, что бар является музыкальным и не имеет ничего общего с сауной по соседству.

Мы потрясены. Кто может быть настолько мелочным, чтобы обвинять нас в этом. Вероятно, это дело рук наших конкурентов, — приводит издание его слова.

Он также выразил надежду, что случившийся скандал не повлияет на предстоящие прослушивания 20 сентября и на них из-за этого не придёт меньше народу.

Ранее News.ru писал, что американские учёные выяснили: нет никакого гена, который отвечал бы за сексуальную ориентацию. Наследственная предрасположенность действительно есть, но не всё зависит от неё — причиной нетрадиционной ориентации является сложное сочетание генетических факторов и среды, в которой находится человек.