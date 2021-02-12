Британец стал старейшим человеком, переплывшим на лодке Атлантический океан

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Британец Фрэнк Ротуэлл в возрасте 70 лет пересёк Атлантический океан на лодке. Экспедиция продолжалась около двух месяцев — 56 суток, два часа и 41 минуту. Мужчина стал самым пожилым человеком, переплывшим данный океан на лодке.

Он преодолел 4800 км по воде во время ежегодных соревнований по гребле Talisker Whisky Atlantic Challenge, чтобы собрать деньги на благотворительность. Фрэнк не смог выиграть турнир, однако сам факт своего финиша житель Соединённого Королевства считает победой.

Я не собирался выигрывать, никого побеждать, я не был настроен на это. Я вообще думал, что финиширую последним. Чего ещё ожидать от 70-летнего мужчины? Но всё получилось по-другому. Я стал четвёртым из восьми участников — я в середине таблицы. Я действительно счастлив, — цитирует Ротуэлла агентство Reuters.

Перед соревнованиями британец завёл страницу в Сети для пожертвований. Люди перевели ему $1,2 млн. Все средства мужчина перечислит фонду, помогающему гражданам с болезнью Альцгеймера. Именно от этого недуга умер его шурин.