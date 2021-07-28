Британцы посмеялись над словами Байдена о «проблемах» Путина

Читатели британской газеты Daily Mail не согласились с резкими словами президента США Джо Байдена о его российском коллеге Владимире Путине.

Хозяин Белого дома ранее заявил о «проблемах» Путина из-за того, что он имеет в распоряжении «только ядерное оружие и нефть». Читатели в комментариях напомнили Байдену о внутренних проблемах США.

Путин сидит на ядерном оружии и нефти, в то время как США сидят на долге в размере 30 триллионов долларов, — написал один из них.

Другие поддержали его, а кто-то даже перешёл на личности: «Проблема Америки в том, что в Овальном кабинете сидит идиот. У России хотя бы нет такой проблемы», «Девальвированный доллар скоро будет стоить около десяти центов, а он ругает Путина», «Проснись, Байден, США уже не тот крупный производитель стали, автомобилей и электроники, которым они были раньше, и не Великобритания», «Боже, я скучаю по Трампу».

Ранее стало известно, что директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв прокомментировал слова Байдена о «проблемах» Путина. Он назвал подобные утверждения укоренившимися среди американских политиков. По мнению Рогулёва, слова Байдена далеки от действительности, а РФ уже не в первый раз слышит подобное.