https://static.news.ru/photo/2b60babc-2ed8-11ea-bacf-fa163e074e61_660.jpg Фото: GTW/imagebroker.com/Global Look Press

Министерство иностранных дел Великобритании порекомендовало гражданам страны воздержаться от поездок в Иран и Ирак в связи с убийством главы спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани.

В ведомстве отметили, что напряжённость в регионе значительно возросла. Тем британцам, которые в настоящее время находятся в указанных странах, Лондон советует сохранять бдительность, внимательно следить за сообщениями СМИ и следовать инструкциям местных властей. Об этом говорится в сообщениях, опубликованных на сайте МИД.

Сулеймани был убит 3 января в результате ракетного обстрела американскими военными аэропорта Багдада. Президент США Дональд Трамп заявил, что спецоперация проводилась с целью остановить войну с Ираном.

Как ранее писал NEWS.ru, Тегеран пообещал отомстить Вашингтону за смерть генерала. Французский эксперт Уркад Бернар полагает, что площадкой для ответных мер иранских властей может стать Ирак.