БРИКС предрекли укрепление в случае вступления Алжира Политолог Цайзер объяснила, как Алжир может укрепить БРИКС

Фото: Ministry of Economy Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

За время своего существования БРИКС показал единство интересов государств-членов, уважение к политике каждой страны, основам международного права, экономическим интересам, взаимовыгодному сотрудничеству, рассказала в беседе с NEWS.ru председатель правления союза «Африканская деловая инициатива», эксперт клуба «Валдай» Наталья Цайзер. По ее словам, желание Алжира вступить в межгосударственное объединение связано с тем, что все остальные организации показывают отсутствие внутреннего взаимопонимания и уважения. Если в БРИКС вступит еще одна страна с африканского континента, то это только укрепит альянс.

БРИКС будет набирать обороты, он будет укреплять и свое внутреннее взаимодействие, и взаимодействие с внешним миром. Члены альянса будут заинтересованы в приглашении Алжира, так как эта страна имеет серьезную экономику на севере Африки. В БРИКС уже есть представитель африканского континента — ЮАР. Алжир может своим вступлением обозначить интересы севера континента, плюс взаимодействие с Ближним Востоком, — подчеркнула Цайзер.

Политолог считает перспективы участия Алжира в БРИКС «крайне интересными и значимыми».

Это и энергетическая повестка, сельскохозяйственная, финансовая. Если в альянсе появится вторая страна африканского континента, я думаю, это очень хорошая заявка на дальнейшее укрепление альянса, — подытожила Цайзер.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил, что его страна заинтересован в присоединении к БРИКС. По его словам, это позволит республике избежать «биполярных конфликтов».

Заявки на вступление в БРИКС в июне 2022 года уже подали Иран и Аргентина. Намерение вступить в союз выразили Египет, Саудовская Аравия и Турция. на сегодня в БРИКС входят Россия, Китай, Индия, ЮАР и Бразилия. Объединение было создано в 2006 году по инициативе России.