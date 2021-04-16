Бразильянок попросили не беременеть из-за пандемии

Бразильский Минздрав призвал соотечественниц постараться воздержаться от беременности, дабы оградить себя от вероятных рисков, связанных с пандемией коронавируса.
Как
Раньше тяжёлое течение болезни было связано с окончанием беременности, однако сейчас наблюдается более тяжёлое течение во втором и даже в первом триместре, — сказал Камара.
В настоящее время правительство Бразилии изучает вопрос о рекомендации вакцинации от коронавируса беременным.
Ранее директор центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о том, что мать может передать антитела к коронавирусу ребёнку во время беременности через плаценту. Об этом писал NEWS.ru.