Бразильянок попросили не беременеть из-за пандемии

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Бразильский Минздрав призвал соотечественниц постараться воздержаться от беременности, дабы оградить себя от вероятных рисков, связанных с пандемией коронавируса.

Как сообщает РИА Новости, секретарь ведомства по вопросам первичной медико-санитарной помощи Рафаэль Камара объяснил эту просьбу тем, что новые варианты коронавируса особенно агрессивно проявляются именно у беременных женщин. При этом никаких масштабных исследований по теме пока не проводилось ни на национальном, ни на международном уровнях.

Раньше тяжёлое течение болезни было связано с окончанием беременности, однако сейчас наблюдается более тяжёлое течение во втором и даже в первом триместре, — сказал Камара.

В настоящее время правительство Бразилии изучает вопрос о рекомендации вакцинации от коронавируса беременным.

Ранее директор центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о том, что мать может передать антитела к коронавирусу ребёнку во время беременности через плаценту. Об этом писал NEWS.ru.