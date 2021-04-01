Гинцбург рассказал, как передаются COVID-антитела от матери к ребёнку

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Мать может передать антитела к коронавирусу ребёнку во время беременности через плаценту. Об этом сообщил директор центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Через плаценту могут передаваться антитела. Определённый класс антител может передаваться, и это хорошо, природа это предусмотрела, — сказал учёный в беседе с РИА Новости.

Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России в августе 2020 года. Она получила название «Спутник V». Препарат создан на платформе аденовирусных векторов человека. В настоящее время проходят пострегистрационные испытания препарата.

По словам Гинцбурга, завершат исследования в июне 2021 года. После чего отчёт о препарате передадут экспертам Минздрава. «Наблюдения сейчас идут полгода, надо наблюдать отдалённые последствия, и как будто это середина июня, дайте нам для этого ещё две-три недели — на подписание отчёта», — сказал он.

Как писал NEWS.ru, после того как Минздрав получит документы и выдаст постоянную регистрацию вакцины, никаких принципиальных изменений в инструкцию внесено не будет.