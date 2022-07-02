Борщ уже не наш, а водка? Какие угрозы несет отказ от борьбы за национальное культурное достояние

Фото: Anatoly Prososov/Global Look Press

Итак, любимый многими овощной суп — борщ — признан украинским нематериальным культурным достоянием.

В принципе, в этом не было бы ничего зазорного, если бы в Киеве такому решению ЮНЕСКО не придавали бы значение исторической перемоги. Собственно, уже на этапе строительства Украины — не России местные ура-патриоты, которые поспешили и Николая Гоголя перевести на украинский язык, и с пеной у рта доказывали, что Петр Чайковский — это украинский композитор Чайка, особо выделяли две краеугольные позиции истинной украинской культуры: борщ и гопак. Так сказать, два собственных коренных, сермяжных явления, на первородство которых клятые москали уж никак не могли претендовать.

Сначала много было выражения гордости по поводу гопака, который в воображении ярых националистов принял образ особого тайного казачьего боевого искусства, с помощью приемов которого побеждали бесчисленных врагов древние укры. Действительно, у японцев есть карате, у корейцев — кумдо, а у украинцев — гопак. Появились даже секции боевого гопака, участники которых в прыжке шпагатом имитировали поражение противника. Все увещевания, что основные коленца действительно зажигательного танца созданы под руководством великого балетмейстера Игоря Моисеева и стали всемирно известны благодаря его коллективу народного танца, шовинисты от балета пропускали мимо ушей. При этом трудно было представить Тараса Бульбу, выделывающего подобные па. У него сабля всегда была заточена на врагов и предателей.

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости Украинский танец «Гопак»

История с гопаком постепенно затихла, но за свой борщ украинские активисты и официальные лица боролись с ожесточением, как за последнюю мозговую косточку в котле. И всегда готовы были устроить скандал в любом европейском ресторане, если видели в меню «русский борщ». При этом история происхождения многих блюд действительно запутанная. А уж как они менялись по мере расширения пищевого ассортимента! К примеру, можно ли нынче представить настоящий борщ без помидоров, появившихся, как мы знаем, благодаря географическим открытиям Христофора Колумба?

Можно, конечно, ссылаться на то, что суп из борщевика (не путать с ядовитым растением — агрессором) и свеклы упоминается еще в русском Домострое. И давно существует вполне правдоподобная версия того, что путь свой в земли восточных славян борщ начал из Крыма, где были переплетены исторические пути многих народов, любивших овощные супы на мясном взваре. А уж какой борщ самый истинный, ныне не определит ни одна экспертиза. Как говорится, ешьте и хвалите.

Но история с присвоением борщу статуса украинского культурного достояния весьма поучительна для нас, зачастую не борющихся за свое достояние. Достаточно вспомнить наш исторический спор за бренд «водка» с братьями-поляками. Покойный ныне историк Вильям Похлебкин издал целую книгу, полностью доказывающую наш водочный приоритет. И что? Мы добились того, чтобы термин «водка» относился исключительно к напитку, полученному в России? При этом сами вынуждены уважать французскую монополию на бренды «коньяк» или «шампанское». Это к вопросу о приоритетах.

Под лежачий камень ни вода, ни водка не текут. Если так дело пойдет и дальше, то и наши исконные щи кто-нибудь себе присвоит.