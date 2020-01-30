Эллен Дедженерес Эллен Дедженерес Фото: Ellen DeGeneres/facebook.com

Американская актриса, телеведущая Эллен Дедженерес возмутила своих украинский поклонников, опубликовав в своём Instagram видео с «русским» гопаком.

Комик сделала репост паблика «Look at this russian» (Посмотри на этого русского — ред.). По её постом скопилось уже несколько тысяч негативных комментариев от граждан Украины.

Ошибку телеведущей заметило украинское посольство в США.

Этот танец украинский, а не российский. Будем честны, русские так не станцуют. Наш ансамбль имени Вирского может доказать это в вашей студии, — заявили представители дипмиссии.

Как ранее сообщал NEWS.ru, ведущий игрового шоу Флавио Инсинна употребил термин «Малороссия» в отношении Украины. Это вызвало возмущение у украинской журналистки Марианны Сороневич, которая призвала оставлять негативные отзывы на страницах канала в соцсетях

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