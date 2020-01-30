Американская актриса, телеведущая Эллен Дедженерес возмутила своих украинский поклонников, опубликовав в своём Instagram видео с «русским» гопаком.
Комик сделала репост паблика «Look at this russian» (Посмотри на этого русского — ред.). По её постом скопилось уже несколько тысяч негативных комментариев от граждан Украины.
Ошибку телеведущей заметило украинское посольство в США.
Этот танец украинский, а не российский. Будем честны, русские так не станцуют. Наш ансамбль имени Вирского может доказать это в вашей студии, — заявили представители дипмиссии.
Ukrainians are big fans of— UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA)
@TheEllenShow.
Dear Ellen, video you posted on IG is famous "Gopak" dance, which is UKRAINIAN, not Russian
https://t.co/jQkWdW3zvn
Let's be honest, Russians can never dance like that
Our Virsky Ensemble (in that video) can prove it in your studio.
pic.twitter.com/ImBMM8lDgX January 29, 2020
Как ранее сообщал NEWS.ru, ведущий игрового шоу Флавио Инсинна употребил термин «Малороссия» в отношении Украины. Это вызвало возмущение у украинской журналистки Марианны Сороневич, которая призвала оставлять негативные отзывы на страницах канала в соцсетях
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