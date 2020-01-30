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Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб и госсекретарь США Майкл Помпео заявили, что торговое соглашение между двумя государствами может быть подписано до американских президентских выборов, запланированных на 3 ноября.

Я уверен, что сделка может быть совершена. Существует огромная увязка с нашими экономическими интересами. Конечно, будут сложные вопросы, — заявил Рааб журналистам. Помпео, в свою очередь, отметил, что согласен с...