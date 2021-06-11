Союз виноделов: Россия никогда не откажется от бренда «коньяк», как Армения

https://static.news.ru/photo/a68781fc-caaa-11eb-84cc-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евросоюз уже обращался к России с просьбой отказаться от использования названий «коньяк» и «шампанское» в своей алкогольной продукции, но получил отказ. Причин для изменения этой позиции на фоне соглашения Армении и ЕС нет, считает президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.

Это давно устоявшиеся у нас названия. Им больше ста лет, отказываться от этого мы не будем. Это ведь русские слова — мы не пишем же «коньяк» и «шампанское» на французском или английском, правильно? Эти слова пришли в наш язык и обрусели, стали традиционными, —​ объяснил он NEWS.ru.

По оценке эксперта, если бы ребрендинг произошёл, он бы обошёлся в $1–2 млрд. Как отмечает Попович, «Россия — это огромная страна, к тому же речь идёт не только о нашем внутреннем рынке».

Ранее стало известно, что Армения и ЕС заключили сделку об отказе первой от использования наименования «коньяк» в алкогольной продукции, произведённой на территории страны. За это Евросоюз заплатил €3 млн. У Еревана есть 14 лет на то, чтобы вывести из употребления слово на своём рынке, и 25 лет — на зарубежном.