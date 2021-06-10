Армения за деньги отказалась от коньяка

https://static.news.ru/photo/077a5178-c9ee-11eb-a043-96000091f725_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Правительство Армении согласилось отказаться от географического указания «коньяк» для армянской алкогольной продукции, пишет РИА Новости.

Так, соответствующее финансовое соглашение с ЕС было одобрено на заседании. Как отмечается, Ереван за плавный отказ получит €3 млн евро, эти деньги выделят из бюджета ЕС в рамках Европейского инструмента соседства.

Как уточняется, финансовое соглашение направлено на содействие плавному и эффективному прекращению использования данного указания для армянской продукции, а также на помощь армянской промышленности в сохранении своей конкурентоспособности на экспортных рынках.

Отмечается, что в скором времени для армянского коньяка будет создано новое наименование. ЕС также окажет содействие в рекламе и продвижении данной продукции под новым названием.

Ранее сообщалось, что наибольшей популярностью у магазинных воров в Москве пользуются водка и коньяк. Другие виды алкогольной продукции их интересуют значительно меньше.