Армения за деньги отказалась от коньяка

Правительство Армении согласилось отказаться от географического указания «коньяк» для армянской алкогольной продукции, пишет РИА Новости.
Так, соответствующее финансовое соглашение с ЕС
Как уточняется, финансовое соглашение направлено на содействие плавному и эффективному прекращению использования данного указания для армянской продукции, а также на помощь армянской промышленности в сохранении своей конкурентоспособности на экспортных рынках.
Отмечается, что в скором времени для армянского коньяка будет создано новое наименование. ЕС также окажет содействие в рекламе и продвижении данной продукции под новым названием.
Ранее сообщалось, что наибольшей популярностью у магазинных воров в Москве пользуются водка и коньяк. Другие виды алкогольной продукции их интересуют значительно меньше.