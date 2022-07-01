ЮНЕСКО решила «подарить» борщ Украине ЮНЕСКО признала украинский борщ объектом нематериального культурного наследия

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Украинский борщ вошел в список нематериальных объектов культурного наследия ЮНЕСКО, сообщил Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что объектом наследия было признано не само блюдо, а способ его приготовления.

Теперь борщ официально украинский, и официально под охраной ЮНЕСКО. Но мы с удовольствием будем делиться борщом и его рецептами со всеми цивилизованными странами, — написал Ткаченко.

Ранее постпред РФ при ЮНЕСКО Александр Кузнецов заявил, что делегация Украины в организации обвинила Москву в том, что она «представляет опасность для украинского борща» и начала писать слово «Россия» со строчной буквы.

Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) ранее не допустила Россию до участия в этом году в мероприятиях, приуроченных ко Всемирному дню свободы печати, который отмечают 3 мая. В ведомстве отметили, что секретариат ЮНЕСКО пошёл на поводу у стран, которые выступают за «отмену» России и блокируют все точки зрения, противоречащие «ультралиберальным установкам Запада».

Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Украина потребовала от ЮНЕСКО лишить Россию членства в организации. Но там заявили, что не будет рассматривать возможность лишения России статуса государства-члена, пока страна остается в составе ООН.