Украина указала ЮНЕСКО на угрозу борщу со стороны России

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Борщ

Делегация Украины в ЮНЕСКО обвинила Москву в том, что она «представляет опасность для украинского борща» и начала писать слово «Россия» со строчной буквы, заявил постпред РФ при организации Александр Кузнецов в эфире телеканала «Россия 24». Он отметил, что эти действия вызывают все большее раздражение у многих государств-членов.

Например, у них вызывает просто усмешку то, что украинская делегация начала в своих документах демонстративно писать слово «Россия» с маленькой буквы и обвинила нас в том, что мы представляем угрозу украинскому борщу, — рассказал он.

Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) ранее не допустила Россию до участия в этом году в мероприятиях, приуроченных ко Всемирному дню свободы печати, который отмечают 3 мая. В ведомстве отметили, что секретариат ЮНЕСКО пошёл на поводу у стран, которые выступают за «отмену» России и блокируют все точки зрения, противоречащие «ультралиберальным установкам Запада».

Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Украина потребовала от ЮНЕСКО лишить Россию членства в организации. Но там заявили, что не будет рассматривать возможность лишения России статуса государства-члена, пока страна остается в составе ООН.