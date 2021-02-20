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Боррель: РФ продолжает игнорировать решение ЕСПЧ по Навальному

13:38, 21 февраля 2021 39
Жозеп Боррель Жозеп Боррель Фото: MFA Russia/Global Look Press

Российские суды продолжают игнорировать решение ЕСПЧ по делу оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом заявил глава европейской дипломатии Боррель.

В своём Twitter-аккаунте дипломат подчеркнул, что в ближайший понедельник состоится заседание министров из стран Евросоюза. Там политики обсудят дальнейшие действия по данному вопросу.

20 февраля кроме дела об оскорблении ветерана Великой Отечественной войны Мосгорсуд рассмотрел апелляцию на решение Симоновского суда о замене Навальному срока по делу «Ив Роше» с условного на реальный. Судья постановил, что этот вердикт является законным. С учётом проведённого времени под домашним арестом Навальный должен провести в колонии два года и шесть месяцев вместо двух лет и восьми месяцев.

Ранее NEWS.ru писал, что Бабушкинский суд Москвы признал Алексея Навального виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.

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