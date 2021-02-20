Боррель: РФ продолжает игнорировать решение ЕСПЧ по Навальному

https://static.news.ru/photo/e454f57e-7432-11eb-bd13-96000091f725_660.jpg Жозеп Боррель Фото: MFA Russia/Global Look Press

Российские суды продолжают игнорировать решение ЕСПЧ по делу оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом заявил глава европейской дипломатии Боррель.

В своём Twitter-аккаунте дипломат подчеркнул , что в ближайший понедельник состоится заседание министров из стран Евросоюза. Там политики обсудят дальнейшие действия по данному вопросу.

Russian courts continue to ignore the @ECHR_CEDH ruling on the case of Alexei @Navalny .



With EU27 ministers, we will discuss EU actions at the Foreign Affairs Council meeting on Monday. #FAC — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 21, 2021

20 февраля кроме дела об оскорблении ветерана Великой Отечественной войны Мосгорсуд рассмотрел апелляцию на решение Симоновского суда о замене Навальному срока по делу «Ив Роше» с условного на реальный. Судья постановил, что этот вердикт является законным. С учётом проведённого времени под домашним арестом Навальный должен провести в колонии два года и шесть месяцев вместо двух лет и восьми месяцев.

Ранее NEWS.ru писал, что Бабушкинский суд Москвы признал Алексея Навального виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.