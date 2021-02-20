Боррель: РФ продолжает игнорировать решение ЕСПЧ по Навальному

20 февраля кроме дела об оскорблении ветерана Великой Отечественной войны Мосгорсуд рассмотрел апелляцию на решение Симоновского суда о замене Навальному срока по делу «Ив Роше» с условного на реальный. Судья постановил, что этот вердикт является законным. С учётом проведённого времени под домашним арестом Навальный должен провести в колонии два года и шесть месяцев вместо двух лет и восьми месяцев.
Ранее NEWS.ru писал, что Бабушкинский суд Москвы признал Алексея Навального виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.