Боррель удалил твит о «шоппинге и вечеринках» российских депутатов

Несколько часов провисел в социальной сети твит главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля. В нём он указал, что санкции ЕС за признание ЛНР и ДНР затронут 351 депутата Госдумы, которые лишатся «шопинга в Милане» и «вечеринок в Сен-Тропе».

Через пару часов дипломат своё сообщение удалил, не назвав причину этого.

Пока твит «висел», его успела прокомментировать официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что за время войны в Донбассе европейский чиновник не размещал твиты, хотя жертвами конфликта там стали более 13 тысяч человек. Мог бы поддержать родителей убитых детей, но именно шопинг и вечеринки оказались тем, что его волнует по-настоящему, подчеркнула Захарова.

Ранее стало известно, что в своём сообщении Боррель рассказал об ограничительных мерах, которые кроме депутатов Госдумы, затронут ещё 27 физических и юридических лиц. Санкции коснутся разных сфер — политическую, военную, деловую и медиасектор, сообщил европейский чиновник.