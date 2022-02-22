18+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Боррель удалил твит о «шоппинге и вечеринках» российских депутатов

03:22, 23 февраля 2022
Боррель удалил твит о «шоппинге и вечеринках» российских депутатов Жозеп Боррель Фото: CaZaro De Luca/Keystone Press Agency/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Несколько часов провисел в социальной сети твит главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля. В нём он указал, что санкции ЕС за признание ЛНР и ДНР затронут 351 депутата Госдумы, которые лишатся «шопинга в Милане» и «вечеринок в Сен-Тропе».

Через пару часов дипломат своё сообщение удалил, не назвав причину этого.

Пока твит «висел», его успела прокомментировать официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что за время войны в Донбассе европейский чиновник не размещал твиты, хотя жертвами конфликта там стали более 13 тысяч человек. Мог бы поддержать родителей убитых детей, но именно шопинг и вечеринки оказались тем, что его волнует по-настоящему, подчеркнула Захарова.

Ранее стало известно, что в своём сообщении Боррель рассказал об ограничительных мерах, которые кроме депутатов Госдумы, затронут ещё 27 физических и юридических лиц. Санкции коснутся разных сфер — политическую, военную, деловую и медиасектор, сообщил европейский чиновник.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео