Боррель пообещал лишить депутатов Госдумы «вечеринок в Сен-Тропе»

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что новые антироссийские санкции оставят фигурантов списка без «вечеринок в Сен-Тропе». Также они лишатся возможности ездить на шопинг в Милан, написал он в Twitter.

Дипломат указал , что ограничительные меры затронут 351 депутата Государственной думы, проголосовавших «за признание так называемых ЛНР и ДНР». В списке значатся ещё 27 физических и юридических лиц.

Это будет распространяться на политический, военный, деловой и медиасекторы <...> Больше никакого шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене, — отмечается в его сообщении.

Кроме того, по словам Борреля, новые ограничения затронут доступ России к финансовому рынку и рынку капитала ЕС, а также экономические отношения союза с ЛНР и ДНР. Санкции ещё не работают, но в Еврокомиссии обещают не затягивать с их вступлением в силу.

Ранее стало известно, что газопровод «Северный поток — 2» может войти в санкционный пакет Евросоюза против России. Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер. Он добавил, что подготовленные Брюсселем cанкции могут быть «активированы одним нажатием кнопки». Обход этих ограничений «невозможен» или «по возможности уcложнён» благодаря хорошей подготовке Еврокомиссии, считает канцлер.