Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил телеканалу TF1, что Запад сделал ряд ошибок в отношениях с Россией, включая обещание Украине членства в НАТО. По его словам, из-за этого была потеряна возможность сближения России с Западом.

Есть моменты, которые мы могли сделать лучше, есть вещи, которые мы предлагали и потом не могли реализовать, как, например, обещание, что Украина и Грузия станут частью НАТО. Я считаю, что это ошибка — делать обещания, которые не можешь реализовать, — сказал он.

Ранее помощник генерального секретаря Альянса Камий Гран сообщил, что НАТО не воюет с Россией и хочет избежать эскалации ситуации на Украине. По его словам, в НАТО призывают Россию к прекращению спецоперации на Украине и намерены помогать украинцам «везде, где возможно», однако не могут позволить себе быть втянутыми в этот конфликт.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил о том, что охладел к идее вступления страны в НАТО. По его словам, Альянс опасается противоречий и конфронтации с Россией. События на Украине были во многом обусловлены именно намерением Киева вступить в НАТО, что создавало риски для российской обороноспособности.

Украинский портал «Страна.ua» ранее сообщил, что заявление президента Украины о необходимости заключения нового договора, гарантирующего безопасность государства, может свидетельствовать о готовности Киева согласиться на нейтральный статус. Впервые в заявлении украинского лидера прозвучала формулировка о том, как видят власти нейтральный статус страны.