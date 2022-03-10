Представитель НАТО заявил, что Альянс не намерен воевать с Россией

НАТО не воюет с Россией и хочет избежать эскалации ситуации на Украине, заявил помощник генерального секретаря Альянса Камий Гран в интервью французскому телеканалу BFMTV. По его словам, в НАТО призывают Россию к прекращению спецоперации на Украине, намерены помогать украинцам «везде, где возможно», однако не могут позволить себе быть втянутыми в этот конфликт.

НАТО не находится в состоянии войны с Россией и хочет избежать и урегулировать риски эскалации в этом конфликте, — сказал Гран.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что планы Польши по отправке на Украину истребителей МиГ-29 при посредничестве Вашингтона вызывают тревогу у других членов Альянса. Он добавил, что Соединённые Штаты Америки пока не готовы участвовать в поставках военных самолётов украинским ВС из-за логистических проблем.

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки ранее заявила, что отправка истребителей на Украину с базы Рамштайн в Германии не соответствует интересам США и НАТО. По её словам, перевозка самолётов по земле является проблемой, так как в этом случае их придётся разбирать и на месте собирать снова.