Псаки: отправка самолётов на Украину с базы США не в интересах НАТО

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что отправка самолётов на Украину с базы Рамштайн в Германии не соответствует интересам США и НАТО. При этом перевозка самолётов по земле является проблемой, отметила она на брифинге, сообщает РИА Новости.

Я думаю, это ясно, не нужно быть военным экспертом, чтобы объяснить, почему вылет самолёта с базы США в оспариваемую часть страны не в наших интересах, не в интересах НАТО, — рассказала представитель Белого дома.

Псаки добавила, что если самолёты из Польши решат отправить на Украину наземным транспортом, то их придётся разбирать, а на месте собирать снова. Это работа для специалистов, имеющих соответствующую квалификацию.

Ранее стало известно, что планы Польши по отправке на Украину истребителей МиГ-29 при посредничестве Соединённых Штатов вызывают тревогу других членов НАТО, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он добавил, что Вашингтон пока не готов участвовать в поставках украинским ВС военных самолётов из-за логистических проблем.