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Блинкен заявил, что предложение Польши по МиГ-29 вызывает тревогу у НАТО

21:09, 09 марта 2022
Блинкен заявил, что предложение Польши по МиГ-29 вызывает тревогу у НАТО Энтони Блинкен Фото: IMAGO/Eero Vabamägi/Global Look Press
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Планы Польши по отправке на Украину истребителей МиГ-29 при посредничестве Соединённых Штатов вызывают тревогу других членов НАТО, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, сообщает ТАСС. Он добавил, что Вашингтон пока не готов участвовать в поставках украинским ВС военных самолётов из-за логистических проблем, а также без детального обсуждения данной инициативы со всеми членами Альянса.

Вылет с американской базы НАТО в Германии в воздушное пространство над Украиной, где действуют ВКС России, вызывает серьёзную обеспокоенность у всего альянса НАТО, рассказал Блинкен.

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не может самостоятельно передать Киеву истребители, поскольку не является стороной конфликта на Украине. Соответствующее решение должно приниматься на уровне НАТО.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило со ссылкой на источники в американской администрации, что Польша попросила у Вашингтона истребители F-16 взамен Миг-29, а также Су-25, которые могут быть переданы Украине. Варшава согласна получить подержанные истребители и готова немедленно начать обсуждение условий их покупки.

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