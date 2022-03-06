WSJ: Польша готова поставить Киеву МиГ-29 в обмен на американские F-16

Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации сообщило, что Польша может предоставить Украине истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25 при условии, что она получит взамен от США истребители F-16. По информации журналистов, с просьбой к членам Конгресса посодействовать в этом вопросе обратился президент Украины Владимир Зеленский.

При этом не уточняется точное количество боевых самолётов, которое может быть передано в рамках такого обмена. Издание отмечает, что сделка находится на стадии обсуждения между США и их партнёрами в НАТО.

В свою очередь президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским обсудили наращивание Вашингтоном военной, экономической и гуманитарной помощи Киеву. Для выделения дополнительного финансирования администрация американского президента тесно сотрудничает с конгрессом.

Американский сенатор от Республиканской партии Рик Скотт ранее заявил, что нельзя исключать возможность ввода войск США на Украину. По мнению политика, необходимо «всегда сохранять все возможности». При этом он не уточнил, чем может обернуться открытая конфронтация между военными России и США. На протяжении всего периода действия специальной операции России на Украине Белый дом отвергает любые планы по отправке американских военных в помощь Киеву.