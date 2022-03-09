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«Страна.ua»: власти Украины готовы согласиться на нейтральный статус страны

«Страна.ua»: власти Украины готовы согласиться на нейтральный статус
09:03, 09 марта 2022
«Страна.ua»: власти Украины готовы согласиться на нейтральный статус страны Фото: todd.culyba/flickr.com
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Заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости заключения нового договора, гарантирующего безопасность государства, свидетельствует о готовности Киева согласиться на нейтральный статус страны, пишет «Страна.ua». Издание отмечает, что заявление Зеленского может стать базой для будущих компромиссов после завершения российской спецоперации.

В материале поясняется, что впервые в заявлении главы страны прозвучала формулировка, как видят в Киеве нейтральный статус Украины, передаёт РИА Новости.

По сути, в правящей партии согласились такой статус объявить (раз в НАТО не берут) и сопроводили условием по гарантиям безопасности, которые бы дали и Запад, и Турция, и Россия, — говорится в статье.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, в каком случае Киев готов обсуждать отказ от членства в НАТО. Он подчеркнул, что украинская сторона должна получить гарантии безопасности.

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