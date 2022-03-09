«Страна.ua»: власти Украины готовы согласиться на нейтральный статус страны

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Российское рыболовное судно «Арго» с начала 2022 года находится в порту южнокорейского города Пусан. Экипаж жалуется на проблемы со снабжением, невыплату зарплат и просит помощи в репатриации, рассказал РИА Новости глава Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николай Суханов.

По его словам, ситуация с судном до конца неясна. Предполагается, что оно задержано после ремонта. Судовладелец экипажу не отвечает. На борту находятся 15 человек. Они не получали зарплату в течение...