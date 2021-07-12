Зеленский заявил, что охладел к вопросу о вступлении Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что охладел к идее вступления Украины в НАТО. Слова политика передаёт РИА Новости. Специальная военная операция РФ на территории Украины была обусловлена именно намерением Украины вступить в НАТО, что создавало риски для российской обороноспособности.

Что касается НАТО, я давно охладел к этому вопросу после того, как мы поняли, что НАТО не готова принять Украину. Альянс опасается противоречий и конфронтации с Россией, — сказал он.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о доведении до украинской стороны, что спецоперация по демилитаризации может закончиться в любой момент в случае, если Киев выполнит условия Москвы. В перечень требований входит признание Крыма частью России, признание Донецкой и Луганской народных республик, а также внесение поправки в конституцию, запрещающей вступление в «какой-либо блок».

Бывший украинский президент Виктор Янукович обратился к действующему главе государства Владимиру Зеленскому с просьбой остановить кровопролитие и найти возможность для прекращения боевых действий на Украине.

Действующий президент США Джо Байден заявил в самом начале этого конфликта РФ и Украины, что США не будет вмешиваться в него, ибо не хочет начала мировой войны.