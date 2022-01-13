Боррель: ЕС тесно сотрудничает с США по консультациям с РФ о безопасности

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз тесно сотрудничает с США по вопросу диалога с Россией о безопасности в Европе. Об этом политик сообщил перед началом неформальной встречи министров обороны стран ЕС, передаёт ТАСС.

Очень много было разговоров о том, что Европа не участвует в диалоге по архитектуре безопасности с РФ и США и не присутствует за столом переговоров, однако в эти дни мы поддерживаем очень плотную координацию с США. Я неоднократно общался по телефону с госсекретарём США Энтони Блинкеном, коллеги-министры также контактировали, — сказал Боррель.

Недавно Боррель также заявил, что Россия якобы не заинтересована в успехе переговоров о гарантиях безопасности в Европе. По его словам, именно поэтому Москва и выдвинула требования, которые неприемлемы для Запада.

Москва и Вашингтон 9–10 января в Женеве провели консультации по предложениям России о гарантиях безопасности. Встреча продолжалась около 7,5 часа. Также на этой неделе в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО, а в Вене состоятся консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины и других стран бывшего СССР. Россия также предлагает закрепить в договоре принцип невозможности развязывания ядерной войны.