Боррель усомнился, что РФ важен успех в переговорах о безопасности

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель допустил, что Россия якобы не заинтересована в успехе переговоров о гарантиях безопасности в Европе. По его словам, именно поэтому Москва и выдвинула требования, которые неприемлемы для Запада, сообщает радиостанция BBC.

Возможно, что это так. Это могло бы быть разумным объяснением произошедшего и происходящего. Российские предложения, безусловно, противоречат общим принципам Хельсинкской декларации 1975 года, которая была подписана Советским Союзом, поэтому российская сторона не может заявить, что это соглашение было заключено в момент, когда Россия находилась в ослабленном положении, и поэтому хочет его пересмотреть, — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что ЕС постарается сплотить своих членов в ситуации, когда Россия опять «стремится поделить Европу на сферы влияния». Сейчас усилить своё влияние Москва может на постсоветском пространстве из-за событий в Казахстане, считает Боррель.

Ранее стало известно, что пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик высказался о проведении переговоров российской и американской делегациями по гарантиям безопасности. Он отметил, что Организация приветствует проведение консультаций на высоком уровне, особенно между двумя постоянными членами Совета Безопасности ООН. Дюжаррик отметил, что на данный момент организацией изучаются рассмотренные в ходе переговоров вопросы.