Борис Джонсон чуть не утонул во время отпуска

Британский премьер-министр Борис Джонсон чуть не утонул в прошлом году, когда отдыхал в своей резиденции в Шотландии, на полуострове Эплкросс. Подробности инцидента раскрылись лишь сейчас. Об этом сообщает New York Post.

Он почти утонул, его уносило морским течением всё дальше и дальше. Но в какой-то момент он самостоятельно выбрался. Это могло обернуться катастрофой, — поделился источник в правительстве.

Известно, что в этом году Джонсон не поедет на летние каникулы в Шотландию. Правда, решение никак не связано с прошлогодним инцидентом, дело в том, что местоположение резиденции раскрыли.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон оконфузился на встрече с принцем Чарльзом. На церемонии открытия памятника на мемориальном комплексе в Стаффорде во время дождя зонтик премьера «повёл себя не по протоколу». Из-за сильного ветра и дождя, когда премьер-министр сел рядом с принцем, порыв ветра задрал поля зонтика кверху.