Турэксперт назвал страну, где можно очень дешево отдохнуть в августе Вице-президент РСТ Горин: отдохнуть в Китае можно за 150 тысяч рублей

Авиабилет в Китай стоит столько же, сколько и в Сочи, рассказал NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Он отметил, что с каждым годом это зарубежное направление становится все более популярным среди российских туристов. По его словам, в Поднебесной есть множество вариантов отдыха на любой вкус и кошелек.

Поехать в Китай можно очень недорого. Авиационный билет туда стоит столько же, сколько билет в Сочи. Средний чек — 45–55 тысяч рублей туда и обратно. В Китае экскурсионные и пляжные маршруты. Например, путешествие на остров Хайнань безвизовое, есть очень доступные туры, некоторые можно купить всего за 150 тысяч рублей, — сказал Горин.

По его словам, в Китай можно въехать по безвизовым спискам, купив путевку у туроператора. Горин добавил, что несмотря на то, что Поднебесная становится все более популярной у россиян, чаще всего они по-прежнему выбирают отдых в Турции и Египте.

Ранее туристические эксперты назвали самое недорогое направление зарубежного отдыха для российских граждан — это Абхазия. Цены на отдых в этой стране ниже практически на 30–50%, чем в соседнем Сочи. 10-дневное путешествие в Абхазию обойдется всего в 80 тысяч рублей на семью. Кроме того, в республику можно поехать дикарями на машине.