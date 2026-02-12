Соединенные Штаты могут использовать компромат и скандалы в СМИ для давления на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы заставить его пойти на территориальные уступки и вывести ВСУ из ДНР, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По мнению эксперта, если Киев не согласится с повесткой Вашингтона, против него могут быть применены методы дискредитации, которые американцы не раз использовали в годы холодной войны.

Интересная борьба компромата всех против всех. В американской политической системе существует вопрос: если вы не соглашаетесь с повесткой США, вас либо называют диктатором, сумасшедшим человеком, либо применяют экономические санкции, или СМИ начинают бросать козыри о коррупционных схемах. Соединенные Штаты в годы холодной войны проявляли такую активность в странах Латинской Америки. Скандал со списками финансиста Джеффри Эпштейна неспроста вспыхнул в этом году. Это даже можно рассматривать как черную метку в отношении Зеленского. Путем скандала США могут попытаться заставить Украину пойти на территориальные уступки и вывести войска из ДНР, — пояснил Самонкин.

По его словам, сейчас украинский информационный сегмент зажат в тиски цензуры на тему бесконечного обсуждения, какая Россия якобы плохая. Однако политолог не исключил, что вскрывшиеся детали в файлах Эпштейна о преступлениях и коррупции способны разрушить эту картину.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что Зеленский обрекает страну на продолжение военного конфликта. По его словам, президент Украины превращает ее в подобие острова Эпштейна.