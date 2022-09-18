РИА Новости: в центре Мелитополя подорвали автомобиль с мирными жителями

Фото: Максим Захаров/РИА Новости

Автомобиль в центре Мелитополя, в котором находились мирные жители, взорвали с помощью самодельного взрывного устройства, сообщает РИА Новости. Отмечается, что находящиеся в машине люди выжили. Бомба была заложена в мусорном баке рядом с автомобилем.

Сработало самодельное взрывное устройство, заложенное в мусорном баке, рядом с которым был припаркован автомобиль, — говорится в сообщении.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее заявил, что Службу безопасности Украины и главное управление разведки страны нужно признать террористическими организациями за то, что они постоянно планируют и осуществляют теракты, диверсии и убийства людей.

16 сентября в Бердянске убили заместителя главы администрации города по вопросам ЖКХ Олега Бойко и его супругу Людмилу, возглавлявшую городской территориальный избирком по вопросам референдума. Убийцы пока не названы. Помимо этого в Мелитополе накануне совершена диверсия на высоковольтной линии электропередачи.