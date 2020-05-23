Больше 80 украинцев плывут домой из Турции на пароме

Посольство Украины в Анкаре сообщило об эвакуации граждан, застрявших за границей. 83 гражданина страны направляются домой на пароме.
38 из них прибыли из Стамбула, девять — из Анкары и Самсуна,
Желаем нашим соотечественникам спокойного моря и крепкого здоровья, — отметили дипломаты.
Корабль прибудет в город Черноморск.
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Ранее NEWS.ru писал, что почти 150 граждан Кыргызстана вернулись на родину специальным рейсом из США и Канады. Среди них студенты, обучающиеся по программе обмена, школьники и частные лица.
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