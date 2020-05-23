Больше 80 украинцев плывут домой из Турции на пароме

https://static.news.ru/photo/2ba9f3e6-9d12-11ea-8667-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/CGUinIstanbul

Посольство Украины в Анкаре сообщило об эвакуации граждан, застрявших за границей. 83 гражданина страны направляются домой на пароме.

38 из них прибыли из Стамбула, девять — из Анкары и Самсуна, говорится в Twitter диппредставительства. Их перемещением в порт Карасу занималось посольство.

Желаем нашим соотечественникам спокойного моря и крепкого здоровья, — отметили дипломаты.

Корабль прибудет в город Черноморск.

Ранее NEWS.ru писал, что почти 150 граждан Кыргызстана вернулись на родину специальным рейсом из США и Канады. Среди них студенты, обучающиеся по программе обмена, школьники и частные лица.