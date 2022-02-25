Болгария, Польша и Чехия уведомили российские компании о запрете полётов

Болгария, Польша и Чехия уведомили российские авиакомпании о закрытии своего воздушного пространства. Об этом сообщил источник, близкий к одной из компаний, пишет РИА Новости. Таким образом, рейсы в эти страны из РФ станут невозможны.

Болгария, Польша и Чехия прислали НОТАМ о закрытии воздушного пространства, - сказал он.

Авиакомпания S7 отменила все рейсы в Европу с 26 февраля по 13 марта. Это связано с решением Польши и Чехии закрыть воздушное пространство для российских авиаперевозчиков. Под отмену попадают рейсы в 16 городов. Речь идёт о рейсах в Бургас, Варну, Мюнхен, Вену, Дюссельдорф, Берлин, Верону, Болонью, Милан, Аликанте, Барселону, Ларнаку, Пафос, Салоники, Ниццу, Париж.

До этого премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что страна останавливает выдачу вида на жительство гражданам России. Кроме того, государство прекращает выдавать россиянам визы, что связано с началом военной операции РФ на Украине. Премьер также уточнил, что распорядился провести ревизию уже выданных россиянам разрешений на пребывание в республике.